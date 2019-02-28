اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للدهس, في, الطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً تعرض للدهس من قبل دراجة نارية في شارع بلال في مدينة الطيرة .

وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للشاب ونقلته للمستشفى بجراح وصفت بالخطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .