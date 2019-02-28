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اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً تعرض للدهس من قبل دراجة نارية في شارع بلال في مدينة الطيرة .


وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للشاب ونقلته للمستشفى بجراح وصفت بالخطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في الطيرة




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