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اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش أثناء مقابلة في مؤتمر  لمركز الحكم المحلي للتحديث الذي عقد يوم امس الأربعاء  في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب قال اللواء جمال حكروش:" ان المجتمع العربي بغالبيته ممتثل للقانون ويرغب العيش بآمان وطمأنينة وبجودة حياة عالية ويحق له ان ان يلقى ذلك.


مديرية الشرطة لتطوير خدمات للمجتمع العربي اقيمت بهدف تقليص الفجوات بين المواطن العربي والشرطة. منذ قيام الدوله تقريباً لم يكن هناك تقديم خدمات شرطية في المجتمع العربي لكن منذ قيام مديرية الشرطة نحن نعمل على تعزيز خدمات الشرطة في المجتمع العربي.

كجزء من هذه المسيرة في ذلك عملنا على اقامه مراكز شرطة في البلدات  العربية وخير دليل على ذلك انه حتى اليوم قمنا بإنشاء سبعة مراكز شرطة في البلدات العربية.

 إقامة هذه المراكز  احدثت خلال سنة تغيير جذري وادت الى انخفاض  في حوادث العنف وإطلاق النار والقتل.

نحن نرى ان المواطنين في تلك البلدان التي اقيمت فيها مراكز الشرطه يتوجهون اكثر فاكثر  لتلقي خدمات الشرطة  ما لم يكن قائم في الماضي.

نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة  ونقوم على تاهيل افراد الشرطه  ليتعلموا عقلية ومفاهيم وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

هناك اهمية بالغة لفهم حضارة ومفاهيم المجتمع العربي وبذلك ممكن ان نعزز تقديم الخدمات بصورة ملموسة.
نحن نرى اهمية بالغة لهذا الموضوع وسنواصل باعمالنا حتى تحقيق جميع اهدافنا".
اللواء جمال حكروش:نحن في دولة متعددة الثقافات ولذلك نحن نعمل على ضم مواطنين عرب الى صفوف الشرطة




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