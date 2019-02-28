رنامج, “موكاثون”-, مساقات, اكاديمية, لصفوف, العاشرة, في, “الاهليّة”,

كلمات متعلقةرنامج, “موكاثون”-, مساقات, اكاديمية, لصفوف, العاشرة, في, “الاهليّة”,
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 20 عاماً...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار مشاركة قائد...
قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...
اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...
أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها...
رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...
تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...
في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...