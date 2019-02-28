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رنامج “موكاثون”- مساقات اكاديمية لصفوف العاشرة في “الاهليّة”



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اجرت اليوم المدرسة “الأهليّة” عتيد في ام الفحم مارثون تعليمي MOOCATHON لطلاب الصفوف العاشرة، وذلك بتنظيم واشراف طاقم الحوسبة في المدرسة ومركزها الاستاذ خضر غليون، وبالتعاون مع مربي الصفوف العاشرة، معلمي المدرسة ومركز الطبقة المربي أحمد أبو شقرة.  في اطار ال MOOC او ما يعرف “المادة التعليميّة المفتوحة عبر الانترنت” يتاح للطلاب المشاركة في عملية التعلم عبر الانترنت دورات اكاديميّة يتم تطويرها في أقسام مختصة بأفضل الجامعات العالميّة، وتؤهل الطلاب او المشاركين بها الحصول على شهادات انهاء. ويتم تمرير هذه الدورات بأفضل الادوات التي تمكن من تطوير قدرات الطلاب وتضاعف من فرصهم في التعلم الذاتي واكتساب المعرفة، كما وتتيح إمكانية التفاعل بينهم.  وفي هذا الاطار تم وبمساعدة مرشدي الحوسبة في المدرسة إختيار مساقات اكاديمية مختلفة ليتعلمها الطلاب وذلك بحسب تخصص الصفوف،  بعدها قاموا وبطريقة "المنتخب" اي العمل بمجموعات طلابية بتحضير مشاريع ومجسمات عكست ما تعلموه في هذه المساقات. فقد تميز عمل طلاب الفيزياء، الكيمياء، الاعلام والالكترونيكا خلال اليوم بالنظام، الانسجام بين المجموعات والتعاون في الورشات التي اعدت لهم بهدف الابداع في إنتاج اعمال صفية من وحي الدورات التي تعلموها.    في نهاية اليوم قام مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها بجولة في الصفوف للاطلاع على مشاريع الطلاب وقد اثنى على الاعمال التي قدمت وشكر الطلاب على ابداعهم وقدم لهم هدية رمزية. كما وتجمعت جميع الصفوف في اوديتوريم المدرسة لاختتام البرنامج حيث قام الاستاذ خضر غليون بشكر جميع من ساهم بانجاح هذا اليوم وطلب من كل صف اختيار مندوب لتلخيص اليوم وقد اجمعوا على مدى الفائدة التي نالوها من تجربة المساقات الاكاديمية المفتوحة.





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