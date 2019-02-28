313, ألف, سوري, يعودون, إلى, بلادهم, من, تركيا,

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دعا رئيس حزب "مناعة لإسرائيل" بني غانتس، مساء الخميس، رئيس الحكومة بنيامين...
عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب...
عرضت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، فيديو يرصد لحظة المشاجرة بين سائقي القاطرتين بعد...
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد وفيات حادث قطار محطة مصر أمس الأربعاء...
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجديد الذي...
أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم...
كشف السائق علاء فتحي، سائق قطار محطة مصر، ملابسات الحادث، الذي وقع في محطة مصر ،...
قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في...
أصبح جزء من الفعاليات السنوية في الجلبوع، الاحتفال باليوم العالمي لذوي...
وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...