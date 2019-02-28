313, ألف, سوري, يعودون, إلى, بلادهم, من, تركيا,

قال رئيس دائرة المواءمة والاتصال في إدارة الهجرة التركية، أيدن كسكين قاضي أوغلو، إن 313 ألف و213 سوريًا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي في السنوات الأخيرة، إثر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها قاضي أوغلو، الخميس، في ولاية شانلي أورفة (جنوب)، على هامش الاجتماع الـ11 "للقاءات الموائمة"، التي تعقدها إدارة الهجرة التركية.وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية أنشأت مناطق آمنة شمالي سوريا، عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، للراغبين بالعودة طواعية إلى بلادهم.وأضاف: "بعد أن قامت الجمهورية التركية بعمليات لإرساء السلام والأمن في المنطقة، عاد إلى 313 ألف و213 سوري إلى بلاده بشكل طوعي إلى يومنا الحالي".وشدد قاضي أوغلو، أن أمن وسلامة أرواح السوريين من أمن ووحدة تركيا.وتستضيف تركيا، أكثر من 3.5 مليون سوري، لجأوا إلى أراضيها بعد اندلاع الحرب في بلادهم إثر الانتفاضة الشعبية التي انطلقت ضد رئيس النظام بشار الأسد، في مارس/ آذار 2011.