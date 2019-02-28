غانتس, يدعو, نتنياهو, للاستقالة,

دعا رئيس حزب "مناعة لإسرائيل" بني غانتس، مساء الخميس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاستقالة من منصبه وذلك عقب اتهامه بالفساد من قبل المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل.

وقال غانتس "ان التحقيقات مع نتنياهو ستعجل مصلحته هي الهم الوحيد بحياته".واتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل أفيحاي مندلبليط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.وقرر مندلبليط تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.