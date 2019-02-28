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يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الكالتشيو، من المشاركة في مباراة نابولي، الأحد المقبل، في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان رونالدو، تعرض لإصابة في الكاحل، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية غيابه عن مباراة فريقه المهمة ضد البارتينوبي.
وأكد يوفنتوس في تقرير رسمي، جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، بعد أن تلاشت مخاوف إصابة الكاحل التي تعرض لها.
وكان رونالدو تدرب منفردًا، أمس الأربعاء، وتم إجراء اختبارات له على يومين، لضمان جاهزيته للمشاركة أمام نابولي.
ويغرد فريق السيدة العجوز، منفردًا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي الوصيف.
يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو




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