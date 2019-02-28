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توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. كما قرر مقاضاته بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي ألف والفين. وقد قام مندلبليت مساء اليوم بإبلاغ وكلاء ذات العلاقة بذلك علما بانه سيتم عقد جلسة مسائلة لنتانياهو قبل تقديم لوائح الاتهام.   ويتهم نتانياهو في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخبار رئيس الوزراء بشكل إيجابي في موقع والا. وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 توجه الى نتانياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الامانة من خلال تلقيه مزايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى الفين فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الامانة على خلفية اتصالات جرت بين نتانياهو وناشر صحيفة يديعوت احرونوت ارنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة يسرائيل هيوم مقابل قيام يديعوت احرونوت بنشر اخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.
توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة




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