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اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار



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اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث طرق مروع في شارع رقم 90 قرب مفرق ارجمان بمنطقة غور الاردن .


الحادث وقع بعد ان فقد سائق سيارة خصوصية السيطرة عليها مما ادى الى اصطدامه بالجدار جانب الطريق , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وقامت بنقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار




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