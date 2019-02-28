اصابات, خطيرة, في, حادث, طرق, بمنطقة, الأغوار,

الحادث وقع بعد ان فقد سائق سيارة خصوصية السيطرة عليها مما ادى الى اصطدامه بالجدار جانب الطريق , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وقامت بنقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث طرق مروع في شارع رقم 90 قرب مفرق ارجمان بمنطقة غور الاردن .

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