"الجبهة, والتغيير", تطلب, شطب, قائمة, "عوتسماه, يهوديت", الكهانية,

أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها وانضمامها لطلبات الشطب ضد قائمة "عوتسماه يهوديت" الفاشية المتطّرفة والتي تضمّ أتباع الراب العنصري المأفون كهانا.

وتدعم "الجبهة والتغيير" طلبات الشطب التي تقدّم بها "المركز الإصلاحي اليهودي" والنائبة ستاف شفير ضد القائمة الفاشية، كما انضمت إلى طلب قائمة "ميرتس" في ذات الصدد.وكانت قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية قد تقدّمت بدورها بطلب شطب ضد قائمة "الجبهة والتغيير" ومرشحيها. وهو ما اعتبره الأخيرة تعبيرًا عن "وقاحة اليمين الفاشي، ذي الفكر العنصري والممارسات الإجرامية، حين يطلب شطب قوائم تدعو إلى السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية. سيما وأنّ أتباع كهانا يلقون دعم وتأييد رئيس الحكومة وحزبه الحاكم. كما تعبّر طلبات الشطب عن أزمة نتنياهو العميقة، والذي عاد ليموضع التحريض على المواطنين العرب والهجمة على شرعيتهم السياسية على رأس أجندته الانتخابية، في ظل الاستطلاعات التي تنذر بتقهقر "الليكود" واحتمال خسارة اليمين للحكم ولعب الصوت العربي دور وازن في هذه العملية".