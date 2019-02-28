تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 18:54:18 "حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم |  2019-02-28 18:51:11 يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو |  2019-02-28 18:44:56 توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة |  2019-02-28 18:22:24 اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار |  2019-02-28 18:21:12 "الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية |  2019-02-28 17:00:26 العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو |  2019-02-28 16:28:59 اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة |  2019-02-28 16:26:22 الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية |  2019-02-28 16:22:11 السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت |  2019-02-28 15:30:12 فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس |  2019-02-28 15:30:20 فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة في الحادث الكارثي داخل محطة مصر ومقتل 22 شخصا |  2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها وانضمامها لطلبات الشطب ضد قائمة "عوتسماه يهوديت" الفاشية المتطّرفة والتي تضمّ أتباع الراب العنصري المأفون كهانا.

وتدعم "الجبهة والتغيير" طلبات الشطب التي تقدّم بها "المركز الإصلاحي اليهودي" والنائبة ستاف شفير ضد القائمة الفاشية، كما انضمت إلى طلب قائمة "ميرتس" في ذات الصدد.
وكانت قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية قد تقدّمت بدورها بطلب شطب ضد قائمة "الجبهة والتغيير" ومرشحيها. وهو ما اعتبره الأخيرة تعبيرًا عن "وقاحة اليمين الفاشي، ذي الفكر العنصري والممارسات الإجرامية، حين يطلب شطب قوائم تدعو إلى السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية. سيما وأنّ أتباع كهانا يلقون دعم وتأييد رئيس الحكومة وحزبه الحاكم. كما تعبّر طلبات الشطب عن أزمة نتنياهو العميقة، والذي عاد ليموضع التحريض على المواطنين العرب والهجمة على شرعيتهم السياسية على رأس أجندته الانتخابية، في ظل الاستطلاعات التي تنذر بتقهقر "الليكود" واحتمال خسارة اليمين للحكم ولعب الصوت العربي دور وازن في هذه العملية".




كلمات متعلقة

"الجبهة, والتغيير", تطلب, شطب, قائمة, "عوتسماه, يهوديت", الكهانية,

تابعونــا

توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة 2019-02-28 | 18:44:56

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...

اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار 2019-02-28 | 18:22:24

اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...

العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو 2019-02-28 | 17:00:26

رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...

اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة 2019-02-28 | 16:28:59

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...

السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت 2019-02-28 | 16:22:11

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...

فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس 2019-02-28 | 15:30:12

تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...

الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 14:14:01

في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...

السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس 2019-02-28 | 12:27:14

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا 2019-02-28 | 12:24:47

صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...

رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة 2019-02-28 | 11:40:58

من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة تخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب انجاز غيداء زعبي مركز سلطة محلية مؤتمرمجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com