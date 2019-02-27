مؤتمر, صحفي, بالناصرة, بحضور, د.محمد, الحيلة, رئيس, جامعة, الشرق, الأوسط, الأردنية,

اقيم في فندق ريمونيم بمدينة الناصرة مؤتمر صحفي لجامعة الشرق الاوسط الأردنية بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام .

شارك في المؤتمر رئيس الجامعة د.محمد الحيله الذي قدم من الاردن لجولة للبلاد التقى فيها رؤساء مجالس وبلديات من اجل التواصل والتعاون مع الطلاب من البلاد الذين يتعلمون بالجامعة ، بحضور الشيخ عباس زكور ود.كريمة المدهون.





وتحدث د.الحيله خلال المؤتمر الصحفي عن الجامعة وفروعها المتعددة منها الحقوق بفروعة، بكاليريوس وماجستير وهندسة مدنية،البناء،اعمال،اعلام،الصيدلة،علم الحاسوب.



وهدف المؤتمر لتعريف وشرح عن الجامعة وعملها وفروعها ، علما ان الجامعة توفر مواصلات خاصة للطلاب من المعبر للسكن والجامعة بشكل يومي ، كما وان جامعة الشرق الاوسط جامعة معترف بها دوليا.