تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 18:54:18 "حصان طروادة" علاج جديد يقضي على السرطان حتى المتقدم |  2019-02-28 18:51:11 يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو |  2019-02-28 18:44:56 توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة |  2019-02-28 18:22:24 اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار |  2019-02-28 18:21:12 "الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية |  2019-02-28 17:00:26 العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو |  2019-02-28 16:28:59 اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة |  2019-02-28 16:26:22 الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية |  2019-02-28 16:22:11 السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت |  2019-02-28 15:30:12 فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس |  2019-02-28 15:30:20 فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة في الحادث الكارثي داخل محطة مصر ومقتل 22 شخصا |  2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر قرارات المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت، بشأن قضايا الفساد الموجة لرئيس الحكومة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.



وقد كتب القضاة مينى مازوز، ونوعام سولبرغ، وأليكس شتاين، في قرارهم، أن السبب في قرارهم بالرفض، هو التأخير في تقديم الالتماس، قبل ساعات قليلة من صدور قرار توجيه الاتهام إلى نتنياهو.


ويصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إعلانا وشيكا حول نواياه بشأن اتهام نتنياهو في إطار التحقيقات بالفساد التي تستهدفه، في أوج الحملة الانتخابية.وبموجب القانون، يفترض أن يعبر المستشار عن رغبته في الاستماع لرئيس الوزراء قبل اتهامه رسميا، ولن يعلن اتهامه في حال ثبت، قبل أشهر.




كلمات متعلقة

العليا, تسمح, بنشر, قرارات, المستشار, القضائي, بشأن, نتنياهو,

تابعونــا

توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة توجيه اتهامات إلى نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة 2019-02-28 | 18:44:56

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...

اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار اصابات خطيرة في حادث طرق بمنطقة الأغوار 2019-02-28 | 18:22:24

اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...

"الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية "الجبهة والتغيير" تطلب شطب قائمة "عوتسماه يهوديت" الكهانية 2019-02-28 | 18:21:12

أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها...

اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة 2019-02-28 | 16:28:59

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...

السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت 2019-02-28 | 16:22:11

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...

فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس 2019-02-28 | 15:30:12

تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...

الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 14:14:01

في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...

السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس 2019-02-28 | 12:27:14

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا 2019-02-28 | 12:24:47

صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...

رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة 2019-02-28 | 11:40:58

من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمين عمر دراوشة الناصرة علامات طعن جثة وفاة تشييع جثمان اكسال الشاب الطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازانتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىعرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com