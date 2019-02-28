العليا, تسمح, بنشر, قرارات, المستشار, القضائي, بشأن, نتنياهو,

رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر قرارات المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت، بشأن قضايا الفساد الموجة لرئيس الحكومة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وقد كتب القضاة مينى مازوز، ونوعام سولبرغ، وأليكس شتاين، في قرارهم، أن السبب في قرارهم بالرفض، هو التأخير في تقديم الالتماس، قبل ساعات قليلة من صدور قرار توجيه الاتهام إلى نتنياهو.ويصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إعلانا وشيكا حول نواياه بشأن اتهام نتنياهو في إطار التحقيقات بالفساد التي تستهدفه، في أوج الحملة الانتخابية.وبموجب القانون، يفترض أن يعبر المستشار عن رغبته في الاستماع لرئيس الوزراء قبل اتهامه رسميا، ولن يعلن اتهامه في حال ثبت، قبل أشهر.