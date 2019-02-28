العليا, تسمح, بنشر, قرارات, المستشار, القضائي, بشأن, نتنياهو,

كلمات متعلقةالعليا, تسمح, بنشر, قرارات, المستشار, القضائي, بشأن, نتنياهو,
قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس...
اصيب رجلان بالاربعينيات من عمرهما بجراح متوسطة وطفل سنوات بجراح خطيرة اثر حادث...
أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...
تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...
في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...
من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...