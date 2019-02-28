تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 17:00:26 العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو |  2019-02-28 16:28:59 اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة |  2019-02-28 16:26:22 الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية |  2019-02-28 16:22:11 السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت |  2019-02-28 15:30:12 فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس |  2019-02-28 15:30:20 فيديو المشاجرة بين السائقين المتسببة في الحادث الكارثي داخل محطة مصر ومقتل 22 شخصا |  2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |  2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع  مساء اليوم حادث طرق صعب قرب المخرج من ميجدال هعيميك نحو يافة الناصرة لسبب غير واضح، فقد سائق سيارة خاصة السيطرة عليها واصطدم بشجرة.


واسفر الحادث عن  اصابة السائق والراكب الذي كان معه أحدهما بجراح بالغة وتم نقله إلى مستشفى هعيميك في العفولة اما الثاني اصيب باصابات صعبة، فتم نقله إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا.


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة




كلمات متعلقة

اصابتان, احداها, بالغة, بحادث, ذاتي, قرب, يافة, الناصرة,

تابعونــا

العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو 2019-02-28 | 17:00:26

رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...

السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت 2019-02-28 | 16:22:11

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...

فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس 2019-02-28 | 15:30:12

تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...

الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 14:14:01

في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...

السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس 2019-02-28 | 12:27:14

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا 2019-02-28 | 12:24:47

صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...

رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة 2019-02-28 | 11:40:58

من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...

هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص 2019-02-28 | 10:30:26

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو...

خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة 2019-02-28 | 10:17:18

جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال...

الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري 2019-02-28 | 09:19:31

افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانسهل البطوف خنازير قطعان اضرار تأكل المزروعات القمح البطيخ العزير عرابة سخنين البعينة فتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون مدخل ام الفحم مواجهات نصرة الاقصى معتقلين الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com