اصابتان, احداها, بالغة, بحادث, ذاتي, قرب, يافة, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم حادث طرق صعب قرب المخرج من ميجدال هعيميك نحو يافة الناصرة لسبب غير واضح، فقد سائق سيارة خاصة السيطرة عليها واصطدم بشجرة.

واسفر الحادث عن اصابة السائق والراكب الذي كان معه أحدهما بجراح بالغة وتم نقله إلى مستشفى هعيميك في العفولة اما الثاني اصيب باصابات صعبة، فتم نقله إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.