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الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت العديد من المعالم السياحية والقطاعات العامة.




ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية فيديوهات للفيضانات وسط العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات.




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