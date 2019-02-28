الفيضانات, تغمر, شوارع, الأردن, ومعالمها, السياحية,

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية فيديوهات للفيضانات وسط العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات.

عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت العديد من المعالم السياحية والقطاعات العامة.

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