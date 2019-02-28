السيول, تتسبب, باغلاق, شارع, 90, قرب, البحر, الميت,

وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديله وعدم الوصول الى المكان .

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت وذلك في اعقاب فيضانات غمرت الشارع .

تابعونــا

العليا تسمح بنشر قرارات المستشار القضائي بشأن نتنياهو 2019-02-28 | 17:00:26 رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...

اصابتان احداها بالغة بحادث ذاتي قرب يافة الناصرة 2019-02-28 | 16:28:59 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...

فيضانات وغرق سيارات وشوارع في منطقة القدس 2019-02-28 | 15:30:12 تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق...

الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 14:14:01 في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...

السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس 2019-02-28 | 12:27:14 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا 2019-02-28 | 12:24:47 صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...

رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة 2019-02-28 | 11:40:58 من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...

هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص 2019-02-28 | 10:30:26 هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو...

خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة 2019-02-28 | 10:17:18 جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال...