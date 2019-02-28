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السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت وذلك في اعقاب فيضانات غمرت الشارع .



وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديله وعدم الوصول الى المكان .




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