فيضانات, وغرق, سيارات, وشوارع, في, منطقة, القدس,

كذلك أغلق النفق المؤدي إلى قرى شمال غرب القدس العشر بسبب تجمع المياه بكميات كبيرة فيه.وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد نائل العزة لـ"وفا"، بأن طواقم الدفاع المدني تعمل على فتح الطرقات المغلقة في بدو وكفر عقب، وكذلك تعاملت مع 80 حادث إنقاذ للسيارات من إزالة أجسام وأعمدة كهرباء بعد سقوطها جراء الرياح الشديدة.

تسببت مياه الامطار الغزيرة، بحدوث فيضانات وسيول , وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق شارع القدس رام الله في المقطعين الممتدين بين سميراميس قلنديا- وكفر عقب وقلنديا.

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