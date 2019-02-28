فيضانات, وغرق, سيارات, وشوارع, في, منطقة, القدس,

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رفضت المحكمة "العليا" ، اليوم الخميس، الإلتماس الذي قدمه حزب الليكود، ضد نشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" وقع مساء اليوم...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...
في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...
من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...
هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو...
جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال...
افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في...