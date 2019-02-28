ساعات, العمل, الطويلة, تهدد, النساء, بمرض, عقلي, دون, الرجال!,

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تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن ما بين 22 و70 بالمائة من البشر يعانون من آلام...
كشف علماء أن تقنية تحرير الجينات الرائدة والمثيرة للجدل "CRISPR"، استُخدمت لدى مريض...
نشر علماء كلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نتائج دراسة عن مرحلة ما...
قال مسؤولون في مجال الصحة إنه لا يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة، أي...
أورد موقع "برايت سايت" مجموعة من التغيرات الحتمية التي تحدث في جسمكِ كل 10...
أظهرت دراسة أسترالية حديثة، أن المصابين بالسكري من النوع الثاني لديهم مخاطر أكبر...
أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول التوت الأحمر قد يساعد في التحكم بمستويات...
يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه...
توصلت دراسة علمية إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا هن أكثر عرضة للوفاة بسبب...
يحذر خبراء من أن الوباء القاتل الذي أطلق عليه العلماء اسم "المرض X"، يمكن أن يقتل...