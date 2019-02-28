كوكا-كولا, تُطلق, حلة, محدودة, من, العبوات, الذهبية,

مع اقتراب مسابقة الأغنية الأوروبية "أوروفيزيون" ، أطلقت كوكا-كولا اسرائيل حلة محدودة من العبوات باللون الذهبي.

العبوات الجديدة ، من كوكا-كولا زيرو، وكوكا-كولا ستستبدل العبوات الحمراء والسوداء المعهودة، كما ستكون على العبوات كتابات وجمل لها علاقة بمسابقة الأغنية الأوروبية "أوروفيزيون" ، الموجهة الى المستهلكين المحليين والسياح الذين سيزورون البلاد في فترة المسابقة.بالاضافة الى اطلاق الحلة المحدودة سيتم اطلاق غطاء الألومنيوم المتطور للعبوة ، ليضاف الى العبوات لاول مرة منذ اطلاق عبوات المشروب في البلاد في بداية سنوات الـ 80.شيلي شمير كينان نائب مدير عام شؤون التسويق في كوكا -كولا قالت:" كوكا-كولا متحمسة للمشاركة في احتفالية الموسيقى في تل ابيب وعرض تجديد ثوري في عالم الجودة وتجربة المستهلك مع عبوات المشروب المحبوب".الصورة: تصوير كوكا-كولا