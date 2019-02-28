الليكود, يلتمس, الى, العليا, بطلب, منع, نشر, قرار, مندلبليت, بشان, ملفات, نتنياهو,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...
من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...
هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو...
جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال...
افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة...
قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام...
لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس...
ممثلة بطالبات وطلاب من مسار الممتازين تواصل الكلية الأكاديمية العربية...