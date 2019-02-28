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الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو



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في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد نشر اعلان المستشار القانوني للحكومة عن قراره بشان ملفات التحقيق مع رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو.


 وجاء في نص الالتماس ان اعلان المستشار عن نيته نشر قراره اليوم جاء نتيجة لضغوط من وصفهم ببلطجية اليسار الذي يسعى الى اسقاط حكومة اليمين بطرق أخرى وليس عن طريق صندوق الاقتراع . 


وطلب حزب الليكود من المحكمة ارجاء نشر قرار المستشار الى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات .


واعتبر الالتماس ان نشر القرار في هذا الوقت قد يؤثر على نتائج الانتخابات لصالح الأحزاب المعارضة




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