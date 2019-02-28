ارتفاع, حصيلة, ضحايا, حادث, محطة, مصر, إلى, 22,

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من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجديد الذي...
أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم...
كشف السائق علاء فتحي، سائق قطار محطة مصر، ملابسات الحادث، الذي وقع في محطة مصر ،...
قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في...
أصبح جزء من الفعاليات السنوية في الجلبوع، الاحتفال باليوم العالمي لذوي...
وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...
قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي،...
نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...
استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...