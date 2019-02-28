تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |  2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد وفيات حادث قطار محطة مصر أمس الأربعاء في القاهرة قد ارتفع إلى 22 شخصا بينهم مسعف وآخر مجهول الهوية.


روأكدت الوزيرة أن عدد الإصابات قد بلغ 43 آخرين وأنه تم نقل 7 حالات من المصابين لمستشفى دار الشفاء، و12 إلى معهد ناصر، و4 إلى مستشفى الدمرداش.


من جانبها، أكدت وزارة النقل المصرية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، لإعداد تقرير فني عن انفجار القاطرة نتيجة اصطدامها بنهاية الرصيف رقم 6.


ووقع الحادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطارات بمصدّ حديدي على الرصيف رقم 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزانات للبنزين في المحطة.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

ارتفاع, حصيلة, ضحايا, حادث, محطة, مصر, إلى, 22,

تابعونــا

التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم 2019-02-28 | 12:03:58

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجديد الذي...

لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين 2019-02-28 | 09:18:16

أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم...

أول تصريحات لسائق قطار محطة مصر ..نزلت اتشاجر مع زميلي وتركت القطار أول تصريحات لسائق قطار محطة مصر ..نزلت اتشاجر مع زميلي وتركت القطار 2019-02-28 | 05:45:44

كشف السائق علاء فتحي، سائق قطار محطة مصر، ملابسات الحادث، الذي وقع في محطة مصر ،...

مصادر: الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية مصادر: الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية 2019-02-27 | 20:37:46

قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في...

"محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2019-02-27 | 19:03:40

أصبح جزء من الفعاليات السنوية في الجلبوع، الاحتفال باليوم العالمي لذوي...

الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو 2019-02-27 | 15:50:01

وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...

عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) 2019-02-27 | 14:50:50

قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...

كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي 2019-02-27 | 14:50:19

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي،...

فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر 2019-02-27 | 13:29:25

نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...

فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة 2019-02-27 | 11:02:27

استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين ضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلالشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل سقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةحافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات السفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب مصرع 40 شخصا عربيا منذ بداية العام 2016 حوادث الطرق شوارع البلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com