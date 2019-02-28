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صورة صلاح تفتح عليه أبواب الهجوم اللاذع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الصورة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، اليوم الخميس، جدلاً واسعاً وانقساماً بين جمهوره ومحبيه.



وظهر صلاح مبتسماً في الصورة التي نشرها صباح اليوم، وهو ما أثار الانقسام في تفاعلات وتعليقات المحبين للنجم المصري.


وكتب عدد من المعلقين المصريين، تعليقات سلبية على الصورة في ظل حالة الحداد التي تعيشها مصر، بعد وفاة ما يقارب 20 شخصًا إثر حادث قطار أليم، أمس الأربعاء.


في المقابل، محبو صلاح دافعوا عن اللاعب المصري، خاصة أنهم ربطوا ابتسامة صلاح وسعادته بخلفية الفوز الساحق الذي حققه ليفربول، أمس الأربعاء، على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي، وتعزيز صدارة فريقه للبريميرليج.


وكان محمد صلاح قد نشر أمس الأربعاء، تغريدة نعى خلالها ضحايا القطار وعبر عن حزنه بسبب هذا الحادث وتمنى سرعة الشفاء للمصابين.




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