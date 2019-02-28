تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |  2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز الشيف الأردني، علي الغزاوي، مساء الأربعاء في برنامج "توب شيف" للطهاة المحترفين في موسمه الثالث الذي يذاع على قناة MBC.



وتأهل الغزاوي إلى النهائيات مع 3 من المتسابقين من تونس ولبنان والمغرب، قبل أنّ يقدم أطباقاً حازت على إعجاب لجنة حكام عالمية.


ويعد الغزاوي بعد هذا اللقب أصغر "توب شيف" في العالم العربي، حيث برع في تقديم أطباق بطريقة عصرية دون التخلي عن هوية الشرق الأوسط والأردن تحديداً، وتفوق الغزاوي، في الجولة الأخیرة على منافسه المغربي منیر رشدي.


يذكر ان برنامج مسابقة "توب شيف" يتنافس فيه أمهر طهاة الطعام على مستوى الوطن العربي لثلاثة أشهر، ويبث على قناة "mbc".




كلمات متعلقة

الأردني, علي, الغزاوي, يفوز, بلقب, "توب, شيف", العالم, العربي,

تابعونــا

هيفاء وهبي تحمل أغلى حقيبة في العالم.. صور هيفاء وهبي تحمل أغلى حقيبة في العالم.. صور 2019-02-28 | 11:38:55

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا على متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع...

شورت ريم مصطفى يلفت الانتباه في جلسة تصوير حديثة شورت ريم مصطفى يلفت الانتباه في جلسة تصوير حديثة 2019-02-28 | 08:35:45

خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة سببت حالة من الجدل بين...

هل إعتزلت نيللي كريم التمثيل لخوض تجربة الاخراج؟ هل إعتزلت نيللي كريم التمثيل لخوض تجربة الاخراج؟ 2019-02-27 | 15:50:53

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم انها تستعد في الوقت الحالي لتقديم فيلمين قصيرين...

وائل جسار يعتذر من جورج وسوف والسبب؟ وائل جسار يعتذر من جورج وسوف والسبب؟ 2019-02-27 | 14:15:50

قدم الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاراً من الفنان جورج وسوف بسبب تصريحات صحفية...

اسيل عمران “تدوخ ” متابعيها بهذه الصورة! اسيل عمران “تدوخ ” متابعيها بهذه الصورة! 2019-02-27 | 12:45:43

نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان...

محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل - صورة محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل - صورة 2019-02-27 | 11:20:05

تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لكسر مضاعف في قدمه اليسرى، نتيجة اصطدامه القوي...

اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019 اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019 2019-02-27 | 10:22:26

نشر الفنان المصري محمد إمام اول برومو لمسلسله الجديد “هوجان”، والذي يشارك به في...

هكذا عوّض تيم حسن ابنيه عن فترة غيابه هكذا عوّض تيم حسن ابنيه عن فترة غيابه 2019-02-27 | 08:50:24

يحرص الفنان السوري تيم حسن دائما على توطيد علاقتها بابنيه “ورد” و”فهد” من زوجته...

عاصي الحلاني يحتفل بفوز نجله في المنزل.. وإليسا: ألف مبروك للوليد عاصي الحلاني يحتفل بفوز نجله في المنزل.. وإليسا: ألف مبروك للوليد 2019-02-26 | 20:22:09

بعد فوز الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني ببرنامج “ديو المشاهير”، نشر في...

يسرا اللوزي تكشف عن طبيعة دورها في "كلبش 3" يسرا اللوزي تكشف عن طبيعة دورها في "كلبش 3" 2019-02-26 | 15:50:13

كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن بعض ملامح الشخصية التي تجسدها في الجزء الثالث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاريفصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامشكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لايناصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com