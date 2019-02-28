السيول, تجرف, شابين, وسيارتين, في, منطقة, القدس,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي :" تعمل 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة القدس بمساعدة وحدة انقاذ خاصّة ورافعة على تخليص شخص علق في وادٍ إثر فيضانه في منطقة "عيمك هأريزيم".

يشار إلى أنّ الحديث يدور حول مواطن علق بالوادٍ بسيارته، حيث يحاول رجال الإطفاء والإنقاذ الوصول اليه، وتمّ استدعاء طائرة عسكرية للمساعدة في إنقاذه جوًا بحسب الحاجة.وتبيّن أنّ الحديث يدور عن عالقين اثنين، أحدهما علق بسيارته بتيار المياه القوي وتمّ إنقاذه واحالته للفحص الطبيّ، امّا الثاني فعلق بسيارة أخرى وتجرى محاولات لتخليصه. إلى جانب قيام رجال الإطفاء والإنقاذ بعمليات بحث واسعة في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين.