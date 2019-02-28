تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 14:14:01 الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو |  2019-02-28 13:48:34 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22 |  2019-02-28 12:57:16 الأردني علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي |  2019-02-28 12:27:14 السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس |  2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السيول تجرف شابين وسيارتين في منطقة القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي :" تعمل 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة القدس بمساعدة وحدة انقاذ خاصّة ورافعة على تخليص شخص علق في وادٍ إثر فيضانه في منطقة "عيمك هأريزيم".


يشار إلى أنّ الحديث يدور حول مواطن علق بالوادٍ بسيارته، حيث يحاول رجال الإطفاء والإنقاذ الوصول اليه، وتمّ استدعاء طائرة عسكرية للمساعدة في إنقاذه جوًا بحسب الحاجة.

وتبيّن أنّ الحديث يدور عن عالقين اثنين، أحدهما علق بسيارته بتيار المياه القوي وتمّ إنقاذه واحالته للفحص الطبيّ، امّا الثاني فعلق بسيارة أخرى وتجرى محاولات لتخليصه. إلى جانب قيام رجال الإطفاء والإنقاذ بعمليات بحث واسعة في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين.




كلمات متعلقة

السيول, تجرف, شابين, وسيارتين, في, منطقة, القدس,

تابعونــا

الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو الليكود يلتمس الى العليا بطلب منع نشر قرار مندلبليت بشان ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 14:14:01

في تطور درامي باللحظة الأخيرة التمس حزب الليكود قبل قليل الى مكمة العدل العليا ضد...

العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا العليا ترفض استئناف حاتم عطالله لاعادة الانتخابات في يركا 2019-02-28 | 12:24:47

صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به حاتم عطالله وطلبة...

رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة 2019-02-28 | 11:40:58

من المتوقع ان تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . وافيد ان سعر...

هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص 2019-02-28 | 10:30:26

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو...

خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة 2019-02-28 | 10:17:18

جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال...

الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري 2019-02-28 | 09:19:31

افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في...

صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس 2019-02-28 | 09:13:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة...

شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي 2019-02-28 | 09:11:15

قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام...

أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات 2019-02-28 | 08:39:00

لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس...

الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ 2019-02-28 | 08:37:49

ممثلة بطالبات وطلاب من مسار الممتازين تواصل الكلية الأكاديمية العربية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهالطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com