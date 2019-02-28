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التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بشأن الأزمة في فنزويلا.



ويدعو القرار الأمريكي إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت إشراف دولي، وفتح الأبواب أمام إدخال المساعدات لإنهاء "الأزمة الإنسانية" في فنزويلا.


وفي السياق ذاته، تجهز روسيا مشروعا بديلا يدعو لتسوية الفنزويليين أزمتهم بأنفسهم عبر الحوار وبعيدا عن التدخل العسكري، ويشدد على "ضرورة الاحترام التام للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال في توفير المساعدات الإنسانية".


ويحث المشروع مجلس الأمن على الاعتراف بـ"الدور الرئيسي للحكومة الفنزويلية في تنظيم وتنسيق ومساندة وتنفيذ جهود ومبادرات المعونة الدولية على أراضيها"، مطالبا بأن يتم إدخال المساعدات "بموافقة كاراكاس وبناء على طلبها فقط".


وتقترح موسكو على مجلس الأمن دعوة طرفي النزاع في فنزويلا لإيجاد حل سياسي سلمي لمشاكل البلاد وفقا لأحكام الدستور، معربة عن "قلقها إزاء التهديدات باستخدام القوة بهدف النيل من وحدة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، بحسب نص المشروع الروسي.




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