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رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان  تُرفع منتصف الليلة اسعار البنزين ب 21 اغورة لليتر . 



وافيد ان سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتاناً بالخدمة الذاتية سيبلغ 6.12 شواقل


تصوير - afp




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