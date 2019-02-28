تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هيفاء وهبي تحمل أغلى حقيبة في العالم.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا على متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهي تحمل حقيبة بيركين من هيرميس، التي توّجت منذ أيام الأغلى في العالم.



وكانت مثيلة حقيبة هيفاء، قد بيعت مؤخرًا لشخص مجهول، بسعر 298 ألف دولار، وبيعت أخرى في مزاد كريستي الأخير في هونج كونج، بسعر 222 ألف دولار، ملكاً لبوتيك Privé Porter المتخصّص في بيع المقتنيات الثمينة وحقائب بيركين غير المستعملة، مصنوعة عام 1998 من جلد التمساح الأحمر الفاخر.


الفنانة اللبنانية ظهرت بحقيبة مطابقة لكن من جلد التمساح الأسود، وقد صُنع هيكلها من الذهب الأبيض، مع حليّ مزيّنة بعشرة قراريط من الماس النقيّ، و نسّقت معها إطلالة كاجوال من الجينز الممزق، والتي شيرت المطبوع، مع قميص من الجينز الأزرق.


من ناحية أخرى، واجهت هيفاء وهبي، مؤخرًا اتهامًا بالتشجيع على المثلية بعد طرح أول صور لخط إنتاج الأزياء الذي يحمل اسمها، وذلك  بسبب الألوان التي ظهرت على إحدى معروضاتها، والتي تمثل الوان قوس قزح، والذي يمثل علم المثليين، وردت على ذلك قائلة: «هناك من يحاول التشويش على نجاحي».


وأضافت: «استخدم ألوانا تدعو للسعادة والتفاؤل والبهجة، ومن يرى الأمر بطريقة أخرى فهو فقط يريد التشويش على نجاحي، وهؤلاء موجودون ومعروفون ولا يفعلون شيئا سوى إثارة المشاكل حول أي نموذج ناجح، خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة في الغناء والتمثيل والحفلات، وأخيرًا في إطلاق خط أزياء وعلامة تجارية تحمل اسمي».




كلمات متعلقة

هيفاء, وهبي, تحمل, أغلى, حقيبة, في, العالم.., صور,

تابعونــا

شورت ريم مصطفى يلفت الانتباه في جلسة تصوير حديثة شورت ريم مصطفى يلفت الانتباه في جلسة تصوير حديثة 2019-02-28 | 08:35:45

خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة سببت حالة من الجدل بين...

هل إعتزلت نيللي كريم التمثيل لخوض تجربة الاخراج؟ هل إعتزلت نيللي كريم التمثيل لخوض تجربة الاخراج؟ 2019-02-27 | 15:50:53

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم انها تستعد في الوقت الحالي لتقديم فيلمين قصيرين...

وائل جسار يعتذر من جورج وسوف والسبب؟ وائل جسار يعتذر من جورج وسوف والسبب؟ 2019-02-27 | 14:15:50

قدم الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاراً من الفنان جورج وسوف بسبب تصريحات صحفية...

اسيل عمران “تدوخ ” متابعيها بهذه الصورة! اسيل عمران “تدوخ ” متابعيها بهذه الصورة! 2019-02-27 | 12:45:43

نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان...

محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل - صورة محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل - صورة 2019-02-27 | 11:20:05

تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لكسر مضاعف في قدمه اليسرى، نتيجة اصطدامه القوي...

اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019 اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019 2019-02-27 | 10:22:26

نشر الفنان المصري محمد إمام اول برومو لمسلسله الجديد “هوجان”، والذي يشارك به في...

هكذا عوّض تيم حسن ابنيه عن فترة غيابه هكذا عوّض تيم حسن ابنيه عن فترة غيابه 2019-02-27 | 08:50:24

يحرص الفنان السوري تيم حسن دائما على توطيد علاقتها بابنيه “ورد” و”فهد” من زوجته...

عاصي الحلاني يحتفل بفوز نجله في المنزل.. وإليسا: ألف مبروك للوليد عاصي الحلاني يحتفل بفوز نجله في المنزل.. وإليسا: ألف مبروك للوليد 2019-02-26 | 20:22:09

بعد فوز الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني ببرنامج “ديو المشاهير”، نشر في...

يسرا اللوزي تكشف عن طبيعة دورها في "كلبش 3" يسرا اللوزي تكشف عن طبيعة دورها في "كلبش 3" 2019-02-26 | 15:50:13

كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن بعض ملامح الشخصية التي تجسدها في الجزء الثالث...

تسريب رسالة غرامية من أنغام لـ أحمد إبراهيم قبل اعلان زواجهما! تسريب رسالة غرامية من أنغام لـ أحمد إبراهيم قبل اعلان زواجهما! 2019-02-26 | 14:50:07

تناقلت حسابات على مواقع التوصال الاجتماعي رسالة غرامية من الفنانة المصرية، أنغام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية عربي طعن شاب يهودي كريات اربع فرار هرب يهودي فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com