هيفاء, وهبي, تحمل, أغلى, حقيبة, في, العالم.., صور,

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا على متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهي تحمل حقيبة بيركين من هيرميس، التي توّجت منذ أيام الأغلى في العالم.

وكانت مثيلة حقيبة هيفاء، قد بيعت مؤخرًا لشخص مجهول، بسعر 298 ألف دولار، وبيعت أخرى في مزاد كريستي الأخير في هونج كونج، بسعر 222 ألف دولار، ملكاً لبوتيك Privé Porter المتخصّص في بيع المقتنيات الثمينة وحقائب بيركين غير المستعملة، مصنوعة عام 1998 من جلد التمساح الأحمر الفاخر.الفنانة اللبنانية ظهرت بحقيبة مطابقة لكن من جلد التمساح الأسود، وقد صُنع هيكلها من الذهب الأبيض، مع حليّ مزيّنة بعشرة قراريط من الماس النقيّ، و نسّقت معها إطلالة كاجوال من الجينز الممزق، والتي شيرت المطبوع، مع قميص من الجينز الأزرق.من ناحية أخرى، واجهت هيفاء وهبي، مؤخرًا اتهامًا بالتشجيع على المثلية بعد طرح أول صور لخط إنتاج الأزياء الذي يحمل اسمها، وذلك بسبب الألوان التي ظهرت على إحدى معروضاتها، والتي تمثل الوان قوس قزح، والذي يمثل علم المثليين، وردت على ذلك قائلة: «هناك من يحاول التشويش على نجاحي».وأضافت: «استخدم ألوانا تدعو للسعادة والتفاؤل والبهجة، ومن يرى الأمر بطريقة أخرى فهو فقط يريد التشويش على نجاحي، وهؤلاء موجودون ومعروفون ولا يفعلون شيئا سوى إثارة المشاكل حول أي نموذج ناجح، خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة في الغناء والتمثيل والحفلات، وأخيرًا في إطلاق خط أزياء وعلامة تجارية تحمل اسمي».