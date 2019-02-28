"كلاشينكوف", تكشف, مواصفات, جديدة, لرشاشها, القصير, (فيديو),

نشر موقع شركة "كلاشينكوف" مقطع فيديو سمح للخبراء بتحليل مواصفات بندقية "آ إم-17" الآلية القصيرة.وتوصل الخبراء إلى أن طول البندقية بلغ 740 ملم. أما ماسورتها فبطول 230 ملم فقط. ويحتوي مخزن البندقية على 30 طلقة عيار 5.45*39 يمكن رؤيتها عبر نافذة خاصة.وينطوي الأخمص التلسكوبي للبندقية إلى جهة اليمين. ولدى البندقية مفتاح لنظام الرمي على الجانبين. وتزودت البندقية بلوحة "بيكاتيني" تركب فيها مختلف الأجهزة المساعدة.يذكر أن بندقية "آ إم-17" الآلية صممت في شركة "كلاشينكوف" بمدينة إيجيفسك الروسية، لتحل محل بندقية "آ كا إس-74 أو" الآلية القصيرة، وذلك على أساس بنادق "دراغونوف" المعروفة كـ بندقية "إم آ".وتخصص البندقية القصيرة الجديدة لاستخدامها من قبل الوحدات الخاصة. وقد أبدت جهات كجهاز الأمن الفدرالي وقوات الحرس الوطني الروسي اهتمامها بهذه البندقية.