كلمات متعلقة"كلاشينكوف", تكشف, مواصفات, جديدة, لرشاشها, القصير, (فيديو),
استمرت معركة غريبة من نوعها بين غواص إيطالي وأخطبوط تمسك بظهره، ثلاث دقائق...
يتميز تطبيق "واتس آب" بأنه مليء بالحيل المخفية، بما في ذلك خدعة عبقرية تسمح لك...
رصدت عدسة كاميرا لحظات مصيرية فصلت بين حياة وموت امرأة وطفلها الرضيع، عندما سقطا...
التقى رجل اختطفه مجهولون من والديه قبل 31 سنة بعائلته التي لم يرها منذ أن كان عمره 3...
أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ميزة جديدة ستظهر في التطبيق قريبا، ستخلص...
رفعت شركة طيران صينية دعوى قضائية على راكب تسبب بضرر قيمته أكثر من 20 ألف دولار،...
خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، أعلنت شركة "شاومي"...
أثبت فريق علمي دولي أن سقوط كويكب وثوران براكين تسببا معا في انقراض الديناصورات...
طلبت مواطنة إماراتية من زوجها الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة وإحضار شطيرة برغر...
كشفت شركة نوكيا رسميا خلال معرض "MWC" الأخير عن هاتفها المنتظر المزود بكاميرا...