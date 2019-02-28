تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أول تجربة تعديل جيني بشرية لعلاج مرض نادر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف علماء أن تقنية تحرير الجينات الرائدة والمثيرة للجدل "CRISPR"، استُخدمت لدى مريض يعاني من مرض نادر في الدم.



وتدعي الشركتان الأمريكية والسويسرية وراء هذا المشروع، أنهما أول من يستخدم تقنية "CRISPR" على الإنسان، متجاهلتين استخدامها على مرضى السرطان في الصين.


ويعاني المريض المجهول، الخاضع للتجربة السريرية، من حالة وراثية تسمى "بيتا ثالاسيميا"، توقف عمل أحد الجينات الهامة، ما يعوق القدرة على صنع الهيموغلوبين، الذي يعد ضروريا لنقل الأكسجين في الجسم. ويقضي المرضى حياتهم في علاج نقل الدم لتعويض الخلل الحاصل.



ولكن شركة "CRISPR Therapeutics" السويسرية للتكنولوجيا الحيوية، المدعومة من شركة "Vertex Pharmaceuticals" في بوسطن، حاولت علاج المرض باستخدام تقنية التعديل التجريبي للحمض النووي، لحجب الطفرة الجينية.


وتقول الشركتان إنهما ستطبقان العملية نفسها قريبا، مع مريض آخر يعاني من فقر الدم المنجلي، وهو حالة دموية تسبب ألما مبرحا.


ويأمل العلماء في أن العلاج المتمثل في حقنة واحدة لفيروس غير ضار لاختزال وإزالة العيب الجيني، يتبعه حقن الخلايا الجذعية لإدخال نسخة "صحية" من الجين، سيكون منفردا وفعالا.


وقال الدكتور ديفيد ألتشولر، الرئيس العلمي في "Vertex": "بيتا ثالاسيميا ومرض الخلايا المنجلية من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة. نحن نقيّم العلاج خارج الجسم الحي باستخدام (CTX001) بهدف خلق علاج محتمل لمرة واحدة".


يذكر أن "CRISPR Cas9" هي أداة قوية يمكنها اكتشاف الطفرات الجينية ووقفها، وترك المساحة اللازمة لإدخال جين صحي وسليم.


واكتشف العلماء هذه التقنية في الثمانينيات، حيث أدركت الباحثة، جينيفر دودنا، أنه تمكن إعادة توجيهها كأداة في الطب. ولكن حتى العام الماضي، كان هناك إجماع عام بأن التطبيقات البشرية بعيدة المنال.


وحظر المنظمون استخدامها، حتى في التجارب السريرية، في حين حاول العلماء ومسؤولو الصحة العامة التوصل إلى توافق أخلاقي.


ويعتبر العلاج الجديد "CTX001" أكثر أمانا، ويحصل على الضوء الأخضر من المنظمين.




كلمات متعلقة

أول, تجربة, تعديل, جيني, بشرية, لعلاج, مرض, نادر!,

تابعونــا

نقص عنصر هام في الجسم ينذر بالإصابة بمرض السكري نقص عنصر هام في الجسم ينذر بالإصابة بمرض السكري 2019-02-28 | 10:00:31

نشر علماء كلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نتائج دراسة عن مرحلة ما...

البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق 2019-02-28 | 08:30:28

قال مسؤولون في مجال الصحة إنه لا يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة، أي...

إليك التغيرات التي تحدث لجسمك كل 10 سنوات إليك التغيرات التي تحدث لجسمك كل 10 سنوات 2019-02-27 | 15:50:05

أورد موقع "برايت سايت" مجموعة من التغيرات الحتمية التي تحدث في جسمكِ كل 10...

مرض السكري قد يسبب آلام الظهر مرض السكري قد يسبب آلام الظهر 2019-02-27 | 14:50:48

أظهرت دراسة أسترالية حديثة، أن المصابين بالسكري من النوع الثاني لديهم مخاطر أكبر...

التوت الأحمر يقي من خطر الإصابة بالسكري التوت الأحمر يقي من خطر الإصابة بالسكري 2019-02-27 | 14:15:41

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول التوت الأحمر قد يساعد في التحكم بمستويات...

دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا 2019-02-27 | 12:45:59

يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه...

لماذا يهدد عدم الإنجاب النساء بالموت بسبب السرطان؟ لماذا يهدد عدم الإنجاب النساء بالموت بسبب السرطان؟ 2019-02-27 | 11:20:06

توصلت دراسة علمية إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا هن أكثر عرضة للوفاة بسبب...

تحذير عالمي من وباء غامض قد يقتل الملايين تحذير عالمي من وباء غامض قد يقتل الملايين 2019-02-27 | 10:20:35

يحذر خبراء من أن الوباء القاتل الذي أطلق عليه العلماء اسم "المرض X"، يمكن أن يقتل...

اكتشاف خطر جديد لملح الطعام اكتشاف خطر جديد لملح الطعام 2019-02-27 | 08:49:33

اكتشف علماء جامعة ميونيخ للتكنولوجيا أن تراكم ملح الطعام في جسم الإنسان يساعد في...

23 نوعا من الأعشاب والتوابل المطيبة.. تعرف على فوائدها 23 نوعا من الأعشاب والتوابل المطيبة.. تعرف على فوائدها 2019-02-26 | 20:26:29

تتميز التوابل وبعض الأعشاب بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، فهي تساعد في فقدان الوزن،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك آرسنال دينامو ميونخ دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي اصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com