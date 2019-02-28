القلق, يختلط, بالاطمئنان, بعد, تشخيص, إصابة, رونالدو,

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، لإصابة، جعلته لا يشارك في المران الجماعي للسيدة العجوز مساء أمس الأربعاء، استعدادا لمباراة نابولي، المقرر لها الأحد المقبل، في الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الجهاز الطبي ليوفنتوس أجرى بعض الاختبارات على رونالدو، التي أثبتت عدم وجود إصابة في الكاحل.وبناء على الاختبارات، تلقت جماهير اليوفي بشأن نجمها، خبرين، أحدهما مقلق والآخر مطمئن، الأول، أن مشاركة اللاعب البرتغالي في موقعة نابولي، ستكون محل شك كبير.وسينتظر يوفنتوس ما إذا كان ستتم عملية شفاء رونالدو بسرعة، أم سيغيب متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، عن مواجهة ملعب "سان باولو".أما الأخبار الجيدة بشأن إصابة رونالدو، بحسب التقرير، هي أن البرتغالي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد المصيرية، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بنتيجة 2/0 في الذهاب.ويحل يوفنتوس ضيفا على نابولي، الأحد المقبل، في قمة مواجهات الجولة الـ26 بالدوري الإيطالي، أملا في حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من لقبه الثامن على التوالي.ويغرد فريق السيدة العجوز، منفردا في صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن نابولي.