هدم, منزل, في, اللد, بحجة, البناء, دون, ترخيص,

وجاء الهدم بحجة البناء دون ترخيص لمنزل العائلة في حي المحطة بمدينة اللد.

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