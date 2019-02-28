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هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو زايد.



وجاء الهدم بحجة البناء دون ترخيص لمنزل العائلة في حي المحطة بمدينة اللد.




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