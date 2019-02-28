خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة

جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال الاسبوع الاخير قام افراد قسم المرور في الشرطة نشاط لتطبيق القانون بهدف الحد من كمية المصابين وايضا لردع السائقين، بواسطة وسائل وطرق علنية وسرية وذلك بهدف تعزيز الشعور بالآمان لدى المواطنين الممتثلين للقانون.

من تحليل نتائج النشاط لتطبيق القانون، تبين ان خلال الاسبوع الاخير، تم تسجيل اكثر من 6,300 مخالفة سير، من خلال التركيز على الشوارع والطرقات التي تم تحديدها وفق البحوثات التي اجراها قسم البحوثات في قسم المرور للشرطة، حيث غالبيتها الساحقة، ضد المخالفات التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، والقيادة المتهورة على المحاور المركزية:🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من 1,900 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل منافٍ للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 500 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق وغيرها من المخالفات.🔹 كما وتم الغاء 30 رخصة قيادة لمدة 30 يوم لسائقين قد ارتكبوا مخالفات خطيرة.🔹 كما وتم من خلال إستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة منها الكميرات التكتيكية تسجيل اكثر من 400 مخالفة مثل إستخدام الهاتف النقال وعدم منح حق استخدام الطريق بشكل آمن.🔹 كما وقام أفراد شرطة المرور بتحرير أكثر من 900 مخالفة لسائقين قادوا سياراتهم بسرعة فائقة.