معركة, حامية, بين, أخطبوط, وغواص, إيطالي!, فيديو,

استمرت معركة غريبة من نوعها بين غواص إيطالي وأخطبوط تمسك بظهره، ثلاث دقائق كاملة، حاول فيها الغواص التخلص من أذرع الأخطبوط العنيد.وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مصور الفيديو جوزيبيه تورتوريلا، وصديقه روبيرتو، كانا في رحلة بحرية على متن قارب، توجه بهما من مدينة توري ديل غريكو إلى مدينة نابولي.