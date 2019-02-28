تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معركة حامية بين أخطبوط وغواص إيطالي! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





استمرت معركة غريبة من نوعها بين غواص إيطالي وأخطبوط تمسك بظهره، ثلاث دقائق كاملة، حاول فيها الغواص التخلص من أذرع الأخطبوط العنيد.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مصور الفيديو جوزيبيه تورتوريلا، وصديقه روبيرتو، كانا في رحلة بحرية على متن قارب، توجه بهما من مدينة توري ديل غريكو إلى مدينة نابولي.




كلمات متعلقة

معركة, حامية, بين, أخطبوط, وغواص, إيطالي!, فيديو,

تابعونــا

"كلاشينكوف" تكشف مواصفات جديدة لرشاشها القصير (فيديو) "كلاشينكوف" تكشف مواصفات جديدة لرشاشها القصير (فيديو) 2019-02-28 | 11:45:29

نشر موقع شركة "كلاشينكوف" مقطع فيديو سمح للخبراء بتحليل مواصفات بندقية "آ إم-17"...

خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل 2019-02-28 | 08:33:21

يتميز تطبيق "واتس آب" بأنه مليء بالحيل المخفية، بما في ذلك خدعة عبقرية تسمح لك...

فيديو .. أم تنتشل رضيعها من براثن موت محقق! فيديو .. أم تنتشل رضيعها من براثن موت محقق! 2019-02-27 | 14:50:18

رصدت عدسة كاميرا لحظات مصيرية فصلت بين حياة وموت امرأة وطفلها الرضيع، عندما سقطا...

رجل يعثر على والديه بعد اختطافه بـ 31 عاما ! رجل يعثر على والديه بعد اختطافه بـ 31 عاما ! 2019-02-27 | 14:23:54

التقى رجل اختطفه مجهولون من والديه قبل 31 سنة بعائلته التي لم يرها منذ أن كان عمره 3...

"واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة! "واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة! 2019-02-27 | 12:45:28

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ميزة جديدة ستظهر في التطبيق قريبا، ستخلص...

صورة - "قطعة حظ نقدية" تلغي رحلة طيران صينية صورة - "قطعة حظ نقدية" تلغي رحلة طيران صينية 2019-02-27 | 10:24:55

رفعت شركة طيران صينية دعوى قضائية على راكب تسبب بضرر قيمته أكثر من 20 ألف دولار،...

منافس جديد لهواتف سامسونغ يدعم "الجيل الخامس" منافس جديد لهواتف سامسونغ يدعم "الجيل الخامس" 2019-02-27 | 08:48:33

خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، أعلنت شركة "شاومي"...

فك لغز انقراض الديناصورات فك لغز انقراض الديناصورات 2019-02-26 | 15:50:41

أثبت فريق علمي دولي أن سقوط كويكب وثوران براكين تسببا معا في انقراض الديناصورات...

إماراتية تطلب الطلاق بسبب شطيرة برغر ! إماراتية تطلب الطلاق بسبب شطيرة برغر ! 2019-02-26 | 14:50:34

طلبت مواطنة إماراتية من زوجها الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة وإحضار شطيرة برغر...

"نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات! "نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات! 2019-02-26 | 14:15:43

كشفت شركة نوكيا رسميا خلال معرض "MWC" الأخير عن هاتفها المنتظر المزود بكاميرا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا فتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد رفاعية صبيحات الصلح احتفال عقد قرية سالم ام الفحم الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية الموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس ديبورتيفو لاكورونا اتلتيكو مدريد مباشر بث مباراة الدوري الاسباني كرة القدم الشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com