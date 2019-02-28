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نقص عنصر هام في الجسم ينذر بالإصابة بمرض السكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر علماء كلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نتائج دراسة عن مرحلة ما قبل السكري في مجلة "Journal of Trace Elementsi  Medicine and Biology".



وجاء في الدراسة أن نقص عنصر الزنك في الجسم يمكن أن يشير إلى حالة ما قبل السكري. فمثلا انخفاض تركيز الزنك وعناصر أخرى في الدم، يشير إلى هذه الفترة عند النساء بعد انقطاع الطمث (سن اليأس).


واشتركت في هذه الدراسة 160 امرأة في مرحلة سن اليأس، نصفهن في حالة ما قبل السكري. واكتشف الباحثون أن مستوى الزنك في دم هؤلاء النساء منخفض بنسبة 10%. كما لاحظوا انخفاض مستوى العناصر الدقيقة الأخرى مثل السنتروتيوم. إضافة إلى هذا، لاحظ الباحثون أنه كلما كان نقص الزنك وبقية العناصر أكبر، كانت مستويات الغلوكوز والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي glycated hemoglobin (المرتبط بالسكر) في دمهن أعلى، وهذه تستخدم عادة في تشخيص مرض السكري.



ويقول الباحث أليكسي تينكوف، إن "انخفاض مستوى الزنك لدى النساء في حالة ما قبل السكري يتوافق مع النوع الثاني من السكري الذي اكتشفناه لدى المشتركات في الدراسة، حيث مستوى الزنك عندهن منخفض. أي أن تغير مستوى الزنك والعناصر الأخرى في الدم يمكن أن يكون اختبارا مساعدا لتقييم خطر الإصابة بمرض السكري".


ويعتقد الأطباء أن الحفاظ على مستوى طبيعي للزنك والعناصر النادرة الأخرى يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.




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