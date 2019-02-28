برشلونة, يحقق, إنجازا, تاريخيا, بعد, ثلاثية, سانتياغو, برنابيو,

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك بعد أن تأهل للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي ناد إسباني.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة، ليتأهل للمرة 41 إلى نهائي المسابقة محققا اللقب 30 مرة.وأضافت الصحيفة أن برشلونة ينتظر أن يسطر اسمه مجددا في نهائي الكأس في الـ25 من مايو، إذ يمكنه أن يكون أول فريق في إسبانيا يفوز بالبطولة 5 مرات متتالية، إذ سبق له ونال الكأس 4 مرات متتالية من أعوام 2015 إلى 2018، ليفض الشراكة مع فريقي ريال مدريد الذي حمل اللقب من عام 1905 إلى 1908، وأتلتيكو بيلباو الذي حمل اللقب من 1930 إلى 1933.وخسر برشلونة آخر نهائي له في مسابقة الكأس عام 2014 عندما توج ريال مدريد باللقب بعد الفوز على البلوغرانا 2-1 في المباراة النهائية.