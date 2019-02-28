تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 12:24:47 العليا ترفض استئناف الانتخابات في يركا |  2019-02-28 12:03:58 التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن فنزويلا اليوم |  2019-02-28 11:40:58 رفع اسعار الوقود ب 21 اغورة لليتر منتصف الليلة |  2019-02-28 11:45:54 القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو |  2019-02-28 10:30:26 هدم منزل في اللد بحجة البناء دون ترخيص |  2019-02-28 10:17:18 خلال اسبوع - تحرير أكثر من 6,300 مخالفة سير منها 1,900 مخالفة لسائقين ضبطوا يتحدثون بالهاتف اثناء السياقة |  2019-02-28 10:00:11 برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو |  2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا بعد ثلاثية سانتياغو برنابيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك بعد أن تأهل للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي ناد إسباني.



وتفوق برشلونة على ريال مدريد أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة، ليتأهل للمرة 41 إلى نهائي المسابقة محققا اللقب 30 مرة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة ينتظر أن يسطر اسمه مجددا في نهائي الكأس في الـ25 من مايو، إذ يمكنه أن يكون أول فريق في إسبانيا يفوز بالبطولة 5 مرات متتالية، إذ سبق له ونال الكأس 4 مرات متتالية من أعوام 2015 إلى 2018، ليفض الشراكة مع فريقي ريال مدريد الذي حمل اللقب من عام 1905 إلى 1908، وأتلتيكو بيلباو الذي حمل اللقب من 1930 إلى 1933.


وخسر برشلونة آخر نهائي له في مسابقة الكأس عام 2014 عندما توج ريال مدريد باللقب بعد الفوز على البلوغرانا 2-1 في المباراة النهائية.




كلمات متعلقة

برشلونة, يحقق, إنجازا, تاريخيا, بعد, ثلاثية, سانتياغو, برنابيو,

تابعونــا

القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو القلق يختلط بالاطمئنان بعد تشخيص إصابة رونالدو 2019-02-28 | 11:45:54

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، لإصابة، جعلته لا...

الكاميرا ترصد توسل راموس في الكلاسيكو الكاميرا ترصد توسل راموس في الكلاسيكو 2019-02-28 | 08:31:33

التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو...

برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الملك برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الملك 2019-02-27 | 23:56:02

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-0)، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف...

مورينيو يُحدد شرطين للعمل في ناديه الجديد مورينيو يُحدد شرطين للعمل في ناديه الجديد 2019-02-27 | 19:05:49

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إنَّ "رغبته في...

ديمبلي يتحدى لعنة الكلاسيكو مع برشلونة ديمبلي يتحدى لعنة الكلاسيكو مع برشلونة 2019-02-27 | 15:50:47

ينتظر الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تحديًا صعبًا، اليوم الأربعاء، عندما...

ميسي يحتفل بمناسبة خاصة قبل الكلاسيكو ميسي يحتفل بمناسبة خاصة قبل الكلاسيكو 2019-02-27 | 14:50:46

احتفل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمس الثلاثاء، بمناسبة خاصة، قبل يوم واحد من...

سولاري يستبعد رباعي الريال من موقعة الكلاسيكو سولاري يستبعد رباعي الريال من موقعة الكلاسيكو 2019-02-27 | 14:15:06

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي التي ستخوض مواجهة...

رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار 2019-02-27 | 12:45:27

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، والهداف...

شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك 2019-02-27 | 11:20:33

يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم...

عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو 2019-02-27 | 10:17:50

من المتوقع أن يشارك نجم الوسط البرازيلي أرتور ميلو مع فريقه برشلونة في الكلاسيكو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةحريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة يوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن جبريل جاروشي الرملة الجواريش اطلاق نار اعدام ميداني تل ابيب يد الشرطة تظاهرة رفع شعاراترصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد الحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com