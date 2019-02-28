الافراج, عن, النائب, خالدة, جرار, بعد, 20, شهرا, في, الاعتقال, الإداري,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة...
قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام...
لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس...
ممثلة بطالبات وطلاب من مسار الممتازين تواصل الكلية الأكاديمية العربية...
خلال عملية استمرت لساعتين، نجح طاقم من قسم الباطنية وقسم القلب في مستشفى المقاصد...
من المرتقب ان يُصدر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ظهر اليوم قراره...
اليوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة...
فادت قنوات التلفاز الليلة أنه من المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في مدرسة عرعرة الثانوية الشاملة:"لجنة المعلمين...