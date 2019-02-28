تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |  2019-02-28 08:30:28 البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق |  2019-02-28 08:27:25 مستشفى المقاصد في القدس تجري عملية نوعية لإغلاق فتحة في القصبة الهوائية عن طريق المنظار |  2019-02-28 08:25:40 اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو |  2019-02-28 05:40:19 الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة |  2019-02-28 05:45:44 أول تصريحات لسائق قطار محطة مصر ..نزلت اتشاجر مع زميلي وتركت القطار |  2019-02-27 22:07:45 المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو |  2019-02-27 21:00:45 اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري.



وقالت سهى جرار ابنة خالدة لـوكالة وطن الفلسطينية ، ان "الاحتلال افرج عن النائب خالدة جرار الساعة الرابعة فجرا من معسكر سالم، وهي الان موجودة في منزل احد اقاربها في جنين، وذلك رغم الابلاغ عن نية الاحتلال الافراج عنها عن حاجز الجلمة في ساعات النهار".


واوضحت جرار ان الافراج عن والدتها في ساعات الفجر الاولى جاء خلافا لما اعلنته سلطات السجون ، والهدف منه كي لا تحظى باستقبال شعبي وتغطية من وسائل الاعلام.




كلمات متعلقة

الافراج, عن, النائب, خالدة, جرار, بعد, 20, شهرا, في, الاعتقال, الإداري,

تابعونــا

صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس 2019-02-28 | 09:13:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة...

شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي 2019-02-28 | 09:11:15

قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام...

أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات 2019-02-28 | 08:39:00

لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس...

الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ 2019-02-28 | 08:37:49

ممثلة بطالبات وطلاب من مسار الممتازين تواصل الكلية الأكاديمية العربية...

مستشفى المقاصد في القدس تجري عملية نوعية لإغلاق فتحة في القصبة الهوائية عن طريق المنظار مستشفى المقاصد في القدس تجري عملية نوعية لإغلاق فتحة في القصبة الهوائية عن طريق المنظار 2019-02-28 | 08:27:25

خلال عملية استمرت لساعتين، نجح طاقم من قسم الباطنية وقسم القلب في مستشفى المقاصد...

اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 08:25:40

من المرتقب ان يُصدر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ظهر اليوم قراره...

الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة 2019-02-28 | 05:40:19

اليوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة...

المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو 2019-02-27 | 22:07:45

فادت قنوات التلفاز الليلة أنه من المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة...

اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته 2019-02-27 | 21:00:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء...

اضراب لمدة ساعتين في عرعرة الثانوية بالنقب بعد الاعتداء على المدير والمعلمين اضراب لمدة ساعتين في عرعرة الثانوية بالنقب بعد الاعتداء على المدير والمعلمين 2019-02-27 | 23:17:51

جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في مدرسة عرعرة الثانوية الشاملة:"لجنة المعلمين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة اضراب عام اغلاق محلات تجارية يوم الارض الخالد الذكرى ال 40 شهداء تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا اصابات عالقين حادث طرق مروع شارع هحشمال مدينة حيفا منعم عطا الله سمعان وفاة نام لم يستيقظ معليا فسوطة وفاة الشاب أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com