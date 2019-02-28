الافراج, عن, النائب, خالدة, جرار, بعد, 20, شهرا, في, الاعتقال, الإداري,

افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري.

وقالت سهى جرار ابنة خالدة لـوكالة وطن الفلسطينية ، ان "الاحتلال افرج عن النائب خالدة جرار الساعة الرابعة فجرا من معسكر سالم، وهي الان موجودة في منزل احد اقاربها في جنين، وذلك رغم الابلاغ عن نية الاحتلال الافراج عنها عن حاجز الجلمة في ساعات النهار".واوضحت جرار ان الافراج عن والدتها في ساعات الفجر الاولى جاء خلافا لما اعلنته سلطات السجون ، والهدف منه كي لا تحظى باستقبال شعبي وتغطية من وسائل الاعلام.