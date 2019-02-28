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لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام.



وغادر الزعيمان ترامب وكيم مكان انعقاد قمتهما المشتركة في هانوي قبل انتهائها بساعتين.


وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: "حدث تغيير في جدول قمة كيم ترامب في هانوي، وأن المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها"."كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.


وكان قد قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وان هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون، قائلا "سأبذل قصارى جهدي للتوصّل إلى نتيجة جيّدة" في المحادثات مع ترامب.


إلا إن ترامب قال إنه في غير عجلة من أمره للتوصّل إلى اتفاق نووي مع كيم، منوها إلى العلاقة القوية بين الجانبين وأنه يكن احتراما كبيرا لكيم ولكوريا الشمالية.


تصوير - afp




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