صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة انقذوا صباح اليوم امرأة من منزلها في بيت حنينا .

صباح اليوم ، تم إستدعاء افراد الشرطة إلى منزل في حي بيت حنينا في شرقي القدس، حيث علقت امرأة داخل منزلها اثر انجراف مياه السيول نحو البيت وشكلت خطرا على السكان.افراد من الشرطة سارعوا الى المكان وساعدوا بانقاذ العالقة.