شيرين, حسين, من, الناصرة, سفيرة, للسلام, العالمي, من, قبل, منظمة, الدرع, العالمي,

قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام والأنسانية ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية في دولة قطر، يوم أمس الثلاثاء بحفل تكريم وتنصيب الناشطة النصراوية شيرين حسين لقب سفيرة النوايا الحسنة والانسانية والسلام من قبل منظمة الدرع العالمي تقديرا على مجمل النشاطات التي تقوم بها لخدمة المجتمع العربي في البلاد

اقيم الحفل في مطعم دبي في سخنين ، حضرة جمهور واسع من الشخصيات الاجتماعية