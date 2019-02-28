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أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات



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لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس مجلس محلي طرعان حول المخطط الذي اقر توسعة الكسارة، والمطالبة بتغيير شروط عملها، للحد من تأثيراتها المختلفة على قرية طرعان والأهالي. 


وعقدت الجلسة بمشاركة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وحضور عدد من أعضاء وموظفي المجلس والأهالي.


رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، قال بعد انتهاء الجلسة: "بشكل عام كانت اجواء الجلسة إيجابية، حيث وقعت مرافعة المجلس المحلي على آذانٍ صاغية. لم يصدر قرار نهائي عن المحكمة لكننا نتوقع قرارًا ايجابيًا قريبًا". وأكد رئيس المجلس مازن محمود عدوي انه لن يوفر أي مجهود من شأنه تحسين الظروف البيئية والصحية لسكان القرية عامة، وأهالي الحي الشرقي خاصة، وجميع من يعاني من تأثيرات الكسارة المختلفة.أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات


وبعد ساعات من إنتهاء جلسة الإستماع إلى إلتماس مجلس طرعان المحلّي وسلطات محلية أخرى بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات، صدر قرار أولي وهو أمر مشروط من المحكمة العليا يأمر الحكومة وهيئات التنظيم والبناء العليا بأن يعللوا، إن أرادوا ذلك، خلال 90 يومًا، لماذا لا تتم إعادة المخطط إلى المجلس القطري للتنظيم والبناء لتضمينه التأثيرات الصحيّة للمخطط وتحديد قواعد أساسيّة ضمن المخطط بخصوص التأثيرات الصحيّة. 


رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي قال عقب القرار: "على الرغم من كون القرار أوليًّا إلّا أنه ذو أهميّة ويعتبر لبنة أساسيّة في نضالنا المستمر - قضائيًا وإداريًا وشعبيًا - ضد الكسّارة وتأثيرها السلبيّ على طرعان. لا زال مشوارنا طويلًا ويغذّيه الخير الذي في وجوه رجال طرعان ونسائها والمهنيّة والشفافيّة. 

عشتم وعاشت طرعان مزدهرة وآمنة ومطمئنة".


بشرى لطرعان: ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مراكز


في سياق آخر، زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، لأهالي طرعان قرار لجنة الحدود التابعة لوزارة الداخلية بسحب مساحة 332,830 مترًا مربعًا من المجلس الإقليمي الجليل الأسفل وضمها لمنطقة نفوذ مجلس محلي طرعان ضمن ثلاث مناطق، منها 37,320 مترًا مربعًا في محيط عين طرعان التاريخية مما يتيح للمجلس المحلي تولّي مهمة تطوير العين والمسؤولية عليها. ومنها 291,860 مترًا مربعًا في محيط الكسّارة، مما يتيح للمجلس اطباق نفوذه على الكسّارة وضبط عملها كما يجب.




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