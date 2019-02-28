شورت, ريم, مصطفى, يلفت, الانتباه, في, جلسة, تصوير, حديثة,

خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة سببت حالة من الجدل بين متابعيها.

ريم نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت بلوك مميز، حيث مازالت متأثرة بفترة الثمانينات بأزيائها، رغم أنها ظهرت بشورت قصير.لوك ريم الملفت برز من خلال تسريحة شعر مجنونة، وماكياج صارخ، كما ظهرت في لقطة وهي تضع طلاء شفتيها، واختارت الدراجة النارية لتكمل لوحتها الجريئة.جمهور الفنانة المصرية اختلف حول طلتها فالبعض تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات، بينما انتقدها البعض الآخر.ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.ريم شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، والمسلسل تم عرضه في رمضان.