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الكاميرا ترصد توسل راموس في الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، وهو يدعو زملاءه إلى الصمود بعد تلقي شباك فريقه الهدف الثالث خلال مباراة كأس الملك التي جمعت الميرنغي مع غريمه اللدود برشلونة.



وكان "البلوغرانا" قد حقق فوزا كبيرا على ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.


وقد التقطت الكاميرا صراخ راموس مستجديا زملاءه بعد أن سجل  لويس سوايرز الهدف الثالث للعملاق الكتالوني من ضربة جزاء، وعندها قال المدافع المخضرم "دعونا لا نسمح لهم بتسجيل 6 أهداف".



وبحسب صحيفة "ماركا" فإن اللوس بلانكوس استجابوا إلى طلب قائدهم، ليمنعوا الفريق الملكي من تلقي خسارة كارثية جديدة بعد أن كانوا قد خسروا في برشلونة في مسابقة الدوري بخمسة أهداف مقابل هدف.


وكانت تلك الخسارة القاسية كافية للإطاحة برأس مدرب الفريق آنذاك الإسباني جولين لوبيتيغي، وتعيين الأرجنيتني سانتياغو سولاري مكانه.




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