مستشفى, المقاصد, في, القدس, تجري, عملية, نوعية, لإغلاق, فتحة, في, القصبة, الهوائية, عن, طريق, المنظار,

خلال عملية استمرت لساعتين، نجح طاقم من قسم الباطنية وقسم القلب في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، بإجراء عملية جراحية نوعية لإغلاق ثقب في إحدى القصبات الهوائية داخل رئة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، حيت تجرى هذه العملية التي تكللت بالنجاح للمرة الأولى في فلسطين، في خطوة تمثل تقدّماً طبياً جديداً وتسجل إنجازا طبيا في المستشفى .

وأجريت العملية بالتعاون بين الدكتور نادر عبد الرحمن اختصاصي أمراض الرئة والدكتور محمد أبو طاقة اختصاصي أمراض قلب الأطفال مع فريق طبي متكامل من طاقم التمريض وفنيي التخدير.وكان المريض قد عانى من وجود فتحة في قصبته الهوائية باتجاه الرئة نتيجة التهابات سابقة، ما سبب له آلاماً شديدة وتسريباً للهواء، فيما أجريت العملية عن طريق المنظار دون الحاجة لفتح صدر المريض وإغلاق الفتحة بشكل كامل، وذلك من خلال إدخال دعامة تستعمل عادة لإغلاق فتحات القلب.وفي هذا السياق، يقول الدكتور نادر عبد الرحمن الذي أجرى العديد من عمليات المنظار الرئوي في مستشفى المقاصد، إن هذه العملية تتم للمرة الأولى في فلسطين في مشفى المقاصد وتميزت بعدم الحاجة لفتح صدر المريض واستعمال تقنية التنظير والدعامة لإغلاق الفتحة، وهو ما سيساعد المريض على الشفاء بشكل أسرع وبآلام أقل.ويضيف الدكتور نادر إن العملية تكللت بالنجاح التام، وقد بدأ المريض يتماثل الآن للشفاء ويخضع لمراقبة ومتابعة مباشرة للتأكد من سير كل الأمور بالطريقة المخطط لها.من جهته، قال الدكتور محمد أبو طاقة إن العملية أنقذت حياة المريض الذي كان يعيش حياة صعبةً خلال آخر أسبوعين، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر في إجراء مثل هذه العملية كان يتمثل في قدرتهم على إغلاق الفتحة الموجودة في هذه القصبة دون إغلاق بقية القصبات الهوائية، بالإضافة إلى حساسية منطقة العملية كونها ستجرى في الفراغ الموجود بين القصبة والقلب، بحيث نتجنب إحداث أي ضرر بعضلة القلب خلال إغلاق الفتحة.وأضاف الدكتور أبو طاقة إن مستشفى المقاصد يضم طاقماً كفؤاً ومؤهلاً لإجراء كافة أنواع العمليات الصعبة والمعقدة، موجهاً شكره لإدارة المستشفى لدعمها كافة الأقسام الطبية في المستشفى ودعمها بالمعدات والمستلزمات المتطورة، ما يسهم في إحداث نقلةً نوعية في مجال الجراحة والطب في المستشفيات الفلسطينية.يذكر أن مستشفى المقاصد أجرى خلال الفترات الماضية عدداً من العمليات النوعية الأخرى التي تكللت بالنجاح لعدد من المرضى، كان آخرها إجراء عمليتين لتقويم القفص الصدري لمريضين بالتعاون بين الدكتور فراس أبو عكر اختصاصي جراحة المناظر الصدرية والرئتين والبروفيسور التركي مصطفى يوكسول رئيس قسم جراحة المناظير في مستشفى جامعة مرمرة.