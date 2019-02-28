تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-28 09:19:31 الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري |  2019-02-28 09:18:16 لا اتفاق- ترامب وكيم يغادران القمة قبل موعدها بساعتين |  2019-02-28 09:13:29 صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس |  2019-02-28 09:11:15 شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي |  2019-02-28 08:13:42 المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال |  2019-02-28 08:39:00 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-28 08:37:49 الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ |  2019-02-28 08:33:21 خدعة تسمح بقراءة رسائل "واتس آب" دون علم المرسل |  2019-02-28 08:30:28 البكتيريا الخارقة تنذر العلماء.. وأمراض مستعصية على الطريق |  2019-02-28 08:27:25 مستشفى المقاصد في القدس تجري عملية نوعية لإغلاق فتحة في القصبة الهوائية عن طريق المنظار |  2019-02-28 08:25:40 اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو |  2019-02-28 05:40:19 الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة |  2019-02-28 05:45:44 أول تصريحات لسائق قطار محطة مصر ..نزلت اتشاجر مع زميلي وتركت القطار |  2019-02-27 22:07:45 المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو |  2019-02-27 21:00:45 اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مستشفى المقاصد في القدس تجري عملية نوعية لإغلاق فتحة في القصبة الهوائية عن طريق المنظار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال عملية استمرت لساعتين، نجح طاقم من قسم الباطنية وقسم القلب في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، بإجراء عملية جراحية نوعية لإغلاق ثقب في إحدى القصبات الهوائية داخل رئة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، حيت تجرى هذه العملية التي تكللت بالنجاح للمرة الأولى في فلسطين، في خطوة تمثل تقدّماً طبياً جديداً وتسجل إنجازا طبيا في المستشفى .



وأجريت العملية بالتعاون بين الدكتور نادر عبد الرحمن اختصاصي أمراض الرئة والدكتور محمد أبو طاقة اختصاصي أمراض قلب الأطفال مع فريق طبي متكامل من طاقم التمريض وفنيي التخدير.


وكان المريض قد عانى من وجود فتحة في قصبته الهوائية باتجاه الرئة نتيجة التهابات سابقة، ما سبب له آلاماً شديدة وتسريباً للهواء، فيما أجريت العملية عن طريق المنظار دون الحاجة لفتح صدر المريض وإغلاق الفتحة بشكل كامل، وذلك من خلال إدخال دعامة تستعمل عادة لإغلاق فتحات القلب.


وفي هذا السياق، يقول الدكتور نادر عبد الرحمن الذي أجرى العديد من عمليات المنظار الرئوي في مستشفى المقاصد، إن هذه العملية تتم للمرة الأولى في فلسطين في مشفى المقاصد وتميزت بعدم الحاجة لفتح صدر المريض واستعمال تقنية التنظير والدعامة لإغلاق الفتحة، وهو ما سيساعد المريض على الشفاء بشكل أسرع وبآلام أقل.


ويضيف الدكتور نادر إن العملية تكللت بالنجاح التام، وقد بدأ المريض يتماثل الآن للشفاء ويخضع لمراقبة ومتابعة مباشرة للتأكد من سير كل الأمور بالطريقة المخطط لها.من جهته، قال الدكتور محمد أبو طاقة إن العملية أنقذت حياة المريض الذي كان يعيش حياة صعبةً خلال آخر أسبوعين، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر في إجراء مثل هذه العملية كان يتمثل في قدرتهم على إغلاق الفتحة الموجودة في هذه القصبة دون إغلاق بقية القصبات الهوائية، بالإضافة إلى حساسية منطقة العملية كونها ستجرى في الفراغ الموجود بين القصبة والقلب، بحيث نتجنب إحداث أي ضرر بعضلة القلب خلال إغلاق الفتحة.


وأضاف الدكتور أبو طاقة إن مستشفى المقاصد يضم طاقماً كفؤاً ومؤهلاً لإجراء كافة أنواع العمليات الصعبة والمعقدة، موجهاً شكره لإدارة المستشفى لدعمها كافة الأقسام الطبية في المستشفى ودعمها بالمعدات والمستلزمات المتطورة، ما يسهم في إحداث نقلةً نوعية في مجال الجراحة والطب في المستشفيات الفلسطينية.


يذكر أن مستشفى المقاصد أجرى خلال الفترات الماضية عدداً من العمليات النوعية الأخرى التي تكللت بالنجاح لعدد من المرضى، كان آخرها إجراء عمليتين لتقويم القفص الصدري لمريضين بالتعاون بين الدكتور فراس أبو عكر اختصاصي جراحة المناظر الصدرية والرئتين والبروفيسور التركي مصطفى يوكسول رئيس قسم جراحة المناظير في مستشفى جامعة مرمرة.




كلمات متعلقة

مستشفى, المقاصد, في, القدس, تجري, عملية, نوعية, لإغلاق, فتحة, في, القصبة, الهوائية, عن, طريق, المنظار,

تابعونــا

الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري الافراج عن النائب خالدة جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري 2019-02-28 | 09:19:31

افرجت مصلحة السجون ، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في...

صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس صورة - تخليص امرأة حاصرت مياه الامطار بيتها شرقي القدس 2019-02-28 | 09:13:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: افراد من الشرطة...

شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي شيرين حسين من الناصرة سفيرة للسلام العالمي من قبل منظمة الدرع العالمي 2019-02-28 | 09:11:15

قام رجل الأعمال د.موسى رمضان - سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام...

أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات 2019-02-28 | 08:39:00

لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، أمس الأول الأربعاء، لالتماس...

الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ الكلية الأكاديمية العربية تشارك في المعارض الاكاديمية‎ 2019-02-28 | 08:37:49

ممثلة بطالبات وطلاب من مسار الممتازين تواصل الكلية الأكاديمية العربية...

اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو 2019-02-28 | 08:25:40

من المرتقب ان يُصدر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ظهر اليوم قراره...

الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة 2019-02-28 | 05:40:19

اليوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة...

المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو المستشار القانوني بصدد تقديم قراره بشأن ملفات نتنياهو 2019-02-27 | 22:07:45

فادت قنوات التلفاز الليلة أنه من المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة...

اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته 2019-02-27 | 21:00:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء...

اضراب لمدة ساعتين في عرعرة الثانوية بالنقب بعد الاعتداء على المدير والمعلمين اضراب لمدة ساعتين في عرعرة الثانوية بالنقب بعد الاعتداء على المدير والمعلمين 2019-02-27 | 23:17:51

جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في مدرسة عرعرة الثانوية الشاملة:"لجنة المعلمين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيداصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفاربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com