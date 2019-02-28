اليوم - المستشار القانوني بعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو

وحسب التوقعات، يَنسب مندلبليت لرئيس الوزراء سلسلة تهم، أخطرها الارتشاء وإساءة الائتمان.وستُنقل القرارات بداية الى موكَلي السيد نتنياهو وباقي الضالعين في هذه القضايا, كل واحد منهم وما يخصه, وفي وقت لاحق ستُنشر خلاصة القرارات علنا.

من المرتقب ان يُصدر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ظهر اليوم قراره تقديمَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء في جميع ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة له .

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