الطقس - اجواء شديد البرودة عواصف وامطار غزيرة

اليوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة عاصفا وماطراً على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.