المستشار, القانوني, بصدد, تقديم, قراره, بشأن, ملفات, نتنياهو,

فادت قنوات التلفاز الليلة أنه من المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت غدا قراره تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء في جميع ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة له. وحسب التوقعات، يَنسب مندلبليت لرئيس الوزراء سلسلة تهم، أخطرها الارتشاء. ويشار إلى أن تقديم لوائح اتهام فعلا ضد نتنياهو لن يتقرر نهائيا إلا بعد عقد جلسة استماع له. وتعقيبا على هذه الأنباء، أصدر الناطق بلسان رئيس الوزراء بيانا وصف فيه تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو بأنها مثيرة للسخرية. والملفات هي أولا رقم 4000 حيث يشتبه في نتانياهو بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخبار رئيس الوزراء بشكل إيجابي في موقع والا. ويشتبه في نتانياهو في الملف الثاني المعروف برقم 1000 بالاحتيال وخيانة الامانة من خلال تلقيه مزايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى الفين فيتطرق الى شبهة الرشوة على خلفية اتصالات جرت بين نتانياهو وناشر صحيفة يديعوت احرونوت ارنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة يسرائيل هيوم مقابل قيام يديعوت احرونوت بنشر اخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.

وتطرق رئيس الوزراء الى ملف 2000 الليلة الماضية بقوله إنه لم يسبق ان قدمت في أي دولة او في أي نظام ديمقراطي لائحة اتهام بحق شخص بسبب تلقيه تغطية إيجابية في وسائل اعلام. وأضاف في شريط فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك ان رجال قانون في البلاد وخارجها ابلغوه ان الحديث يدور هنا عن محاولة للإيقاع به وتجريمه. هذا وبعث خبير الشؤون القانونية الأمريكي المخضرم آلان دارشوفيتس برسالة الى مكتب مندلبليت جاء فيها انه لا مبرر لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب تغطية إعلامية.