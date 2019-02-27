اعتقال, شابين, بشبهة, الاعتداء, على, سائق, لعدم, تمكنهما, من, تجاوز, سيارته,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق قرب مفرق الكابري قبل يومين .

واضاف البيان أن الشرطة باشرت التحقيق مطلع الاسبوع بالاعتداء على مواطن قرب مفرق الكابري , وبعد تحقيقات مكثفة اعتقلت ظهر اليوم الاربعاء شابين .الخلفية تعود لعدم تمكن الشابين بتجاوز سيارة المواطن مما جعلهما بالاعتداء عليه امام زوجته واطفاله .