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اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق قرب مفرق الكابري قبل يومين .


واضاف البيان أن الشرطة باشرت التحقيق مطلع الاسبوع بالاعتداء على مواطن قرب مفرق الكابري , وبعد تحقيقات مكثفة اعتقلت ظهر اليوم الاربعاء شابين .الخلفية تعود لعدم تمكن الشابين بتجاوز سيارة المواطن مما جعلهما بالاعتداء عليه امام زوجته واطفاله .
اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على سائق لعدم تمكنهما من تجاوز سيارته




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