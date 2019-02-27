برشلونة, يصعق, ريال, مدريد, بثلاثية, ويصعد, لنهائي, كأس, الملك,

وسجل الأهداف سواريز في الدقائق 50 و73، وسجل رافائيل فاران لاعب ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.وسيضرب برشلونة موعدًا مع المتأهل بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوجرانا في البطولة.تصوير :afp

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-0)، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو.

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