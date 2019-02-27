اضراب, لمدة, ساعتين, في, عرعرة, الثانوية, بالنقب, بعد, الاعتداء, على, المدير, والمعلمين,

جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في مدرسة عرعرة الثانوية الشاملة:"لجنة المعلمين وادارة مدرسة عرعرة النقب الثانوية تستنكر الاعتداء الذي وقع اليوم من قبل بعض الطلاب على طلاب آخرين بالمدرسة، ثم قيام بعض الطلاب بالاعتداء على مدير المدرسة وعلى بعض المعلمين.

وعليه تعلن لجنة المعلمين بأنها قررت تعطيل الدراسة غدا الخميس لمدة ساعتين ( من الثامنة حتى العاشرة) وذلك احتجاجا على ما حصل.وتجدر الاشارة الى انه تمت اصابة عدد من المعلمين خلال الشجار وذلك عندما كانوا يحاولون فض الشجار بين الطلاب.