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مصرع شاب تعرض للطعن في المركز



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بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول شخص مصاب إثر طعن وصل الى مشفى اساف هروفيه حيث تم لاحقا الإقرار عن وفاته. 

 قوة من الشرطة في المستشفى وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
مصرع شاب تعرض للطعن في المركز




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