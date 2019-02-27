مصرع, شاب, تعرض, للطعن, في, المركز,

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول شخص مصاب إثر طعن وصل الى مشفى اساف هروفيه حيث تم لاحقا الإقرار عن وفاته.

قوة من الشرطة في المستشفى وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.