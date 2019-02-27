انفجار بالون مفخخ قرب منزل في اشكول

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تم إستدعاء أفراد الشرطة الى منزل في منطقة المجلس الإقليمي إشكول إثر إنفجار بالون مشبون.

خبراء متفجرات وصلوا الى المكان.

من تحقيق اولي تبين ان لحقت أضرار بالممتلكات لكن ام تقع إصابات.

*شرطة إسرائيل تناشد الجمهور انه في حال العثور على أجسام مشبوهة او بالونات حارقة ، يتوجب الإتصال بمركز الشرطة على الرقم 100 والابتعاد عن المكان حتى الانتهاء من معالجة الأجسام المشبوهة على يد خبراء المتفجرات من قبل الشرطة*.

