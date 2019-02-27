انفجار, بالون, مفخخ, قرب, منزل, في, اشكول,

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فادت قنوات التلفاز الليلة أنه من المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال شابين بشبهة الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في مدرسة عرعرة الثانوية الشاملة:"لجنة المعلمين...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول شخص...
بعد ساعات من إنتهاء جلسة الإستماع إلى إلتماس مجلس طرعان المحلّي وسلطات محلية أخرى...
اعتبرت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير أنّ...
قام اليوم افي غباي، رئيس حزب العمل بعرض خطة حزب العمل للانفصال عن الضفة الغربية...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"يلتقي رئيس الوزراء بنيامين...
قررت الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظيم مسيرة العودة الثانية...
باشرت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل شاب من...