أمر, مشروط, من, المحكمة, العليا, بخصوص, المخطط, القطري, لتوسيع, الكسّارات,

بعد ساعات من إنتهاء جلسة الإستماع إلى إلتماس مجلس طرعان المحلّي وسلطات محلية أخرى بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات، تلقينا قرارًا_أوليًّا وهو أمر مشروط من المحكمة العليا (צו על תנאי) يأمر الحكومة وهيئات التنظيم والبناء العليا بأن يعللوا، إن أرادوا ذلك، خلال 90 يومًا، لماذا لا تتم إعادة المخطط إلى المجلس القطري للتنظيم والبناء لتضمينه التأثيرات الصحيّة للمخطط وتحديد قواعد أساسيّة ضمن المخطط بخصوص التأثيرات الصحيّة.

رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي قال عقب القرار: "على الرغم من كون القرار أوليًّا إلّا أنه ذو أهميّة ويعتبر لبنة أساسيّة في نضالنا المستمر - قضائيًا وإداريًا وشعبيًا - ضد الكسّارة وتأثيرها السلبيّ على طرعان.لا زال مشوارنا طويلًا ويغذّيه الخير الذي في وجوه رجال طرعان ونسائها والمهنيّة والشفافيّة.عشتم وعاشت طرعان مزدهرة وآمنة ومطمئنة".